Bundesheer nimmt an EU-Marinemission „Irini“ teil

Österreich wird sich mit 15 Stabsoffizieren an der EU-Marinemission „Irini“ beteiligen, wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Der Hauptausschuss des Parlaments hat am Montag der Teilnahme an die Nachfolgemission der Operation „Sophia“ zugestimmt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) begrüßte diesen Schritt im Sinne internationaler Solidarität und Kooperation.