Asylwerber verletzten bei Diebstahl Kassiererin

Ein 39-jähriger Asylwerber und ein 26-jähriger Asylwerber, beide aus Algerien und wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, haben am 16. Mai 2020 gegen 9 Uhr diverse Lebensmittel in einem Einkaufsmarkt in St. Georgen/Attergau gestohlen. Die beiden wurden nach der Kassa von der Kassiererin angehalten und des Diebstahls überführt.