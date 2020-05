„Endlich dürfen wir in unser Stammlokal!“

„Ich habe es kaum erwarten können, mich mit Freunden zu treffen. Als Risikopatientin war ich freiwillig in Quarantäne“, ließ sich Anita Scheutz (62) in „ihrem“ Kuchltheater in Bad Ischl ihr Mittagessen schmecken. Riesengroß war auch bei Belian (4) und Damian (3) aus Wels die Sehnsucht auf einen Burger und Pommes im Burgerista in der Plus City.