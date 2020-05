Kurz zu Grenzen: „Keine Perspektive“ mit Italien

„Heute ist ein guter Tag“, kommentierte Bundeskanzler Kurz, dass am Freitag die Gastronomie aufsperren durfte und dass auch die Schulen mit den letzten Vorbereitungen zur Wiederöffnung beschäftigt seien. „Dass 40 Personen in einem Raum an einer Sitzung teilnehmen können, zeigt, dass wir am Weg in die Normalität sind“, so Kurz. Dass man die Infektionszahlen so niedrig halten konnte, sei der guten Zusammenarbeit mit den Bundesländern geschuldet.