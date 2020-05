140.000 Personen ohne Job oder in Kurzarbeit

„Gegenüber dem bisherigen Höchststand Mitte April 2020 von 45.782 arbeitslos gemeldeten Personen ist in Tirol die Arbeitslosigkeit nun leicht gesunken (-2.802 Personen oder -6,1 %, Anm..) Das macht sich vor allem im Bereich Bau bemerkbar, während die Zahlen im Wirtschaftsabschnitt Beherbergung und Gastronomie weiterhin ansteigen“, erklärte Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol, am Dienstag in einer Aussendung.