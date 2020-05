Was wurde aus den Stars von „King of Queens“?

In den 60er- und 70er-Jahren trat Stiller mit seiner Ehefrau Anne Meara gemeinsam erfolgreich als „Stiller und Meara“ auf, später war er unter anderem in der Serie „Seinfeld“ zu sehen, spielte an der Seite seines Sohnes in Filmen wie „Zoolander“ oder „Zoolander: Super Model“. Den Fans der Sitcom „King of Queens“ wird Stiller jedoch als Arthur Spooner in Erinnerung bleiben.