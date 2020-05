Motorradlenkerin übersehen: Über Auto geschleudert

Der 31-jährige Pkw-Lenker aus Spittal an der Drau wollte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Lendorf - in Spittal - von einer Hausausfahrt links auf die Karlsdorfer-Landesstraße abbiegen und übersah dabei ein Motorrad. Es kam zu einer Kollision, bei der die 40-jährige Motorradlenkerin über den Pkw geschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Frau wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal gebracht. Der Mann im Pkw blieb bei dem Unfall unverletzt.