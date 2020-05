Denkmal am Hauptmann-Hermann-Platz verunstaltet

Am Donnerstagabend ist es in Waidmannsdorf zu einer Verunstaltung des Abwehrkämpferdenkmals am Hauptmann-Hermann-Platz gekommen. Eine Anrainerin gibt an, drei Männer und zwei Frauen im Alter von zirka 20 Jahren dabei beobachtet zu haben, wie sie sich gegen 16.15 am Denkmal zu schaffen gemacht hätten. Die mutmaßlichen Täter seien dunkel gekleidet, und manche von ihnen tätowiert gewesen.