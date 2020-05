„Tony Hawk‘s Pro Skater“ kommt als Remaster zurück

Das Videospiel, das die Skateboardwelt verändert hat, ist zurück! Tony Hawk und Vicarious Visions („Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“) bringen mit „Tony Hawk‘s Pro Skater 1+2“ am 4. September eine Neuauflage der ersten beiden Titel der gefeierten „Tony Hawk“-Reihe auf PS4, Xbox One und PC (via Epic Store) - inklusive aller bekannten Tricks und Songs sowie - in erweiterter Form - der Modi Mach-dir-den-Park und Mach-dir-den-Skater. Hier gibt es den Ankündigungs-Trailer zu sehen.