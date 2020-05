Kuchl baut in zwei Monaten Express-Kindergarten

123 Neuanmeldungen für das kommende Kindergartenjahr statt der üblichen 80 - die bringen Kuchls Bürgermeister Thomas Freylinger ordentlich in Baustress. Er müsste 38 Kinder ablehnen: „Das ist in Zeiten wie diesen keine Alternative, wir bauen einen neuen Kindergarten“, so Freylinger, der Teile dafür in Großarl kauft.