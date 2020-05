E-Bike-Fahrerin (66) stürzte am Flow Trail

Die Frau stürzte aus unbekannter Ursache am Flow Trail, geriet mit ihrem rechten Bein zwischen Reifen und Rahmen und zog sich unbestimmte Verletzungen am Bein zu. Nach der Bergung durch das Team des Rettungsheli C 11 und der Polizei wurde sie von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.