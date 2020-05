Wie man Krieg beendet - ohne neuen auszulösen

Schonung für den Tenno

Szenenwechsel zum asiatischen Kriegsschauplatz: Erst am 2. September kapitulierte Japan bedingungslos. Damit war der Zweite Weltkrieg auch in Asien beendet. Über das Schicksal des Kaisers entzündete sich in den USA eine rege Debatte. Während die Öffentlichkeit in dem Tenno den Hauptkriegsverbrecher, ja den asiatischen Hitler, sah und ihn hängen sehen wollte, setzte General MacArthur einen erstaunlich innovativen Kurs durch. Er erkannte in dem Kaiser nicht den eigentlichen Kriegstreiber, sondern die Fassade eines Systems, in welchem der gottgleiche Tenno als die „Essenz alles Japanischen“ fungiert. Das wollte Besatzungschef MacArthur nutzen. Er setzte den Tenno als Stabilisator für den schwierigen Aufbau eines Nachkriegs-Japans ein. Und Kaiser Hirohito spielte mit.