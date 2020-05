Verdächtiger Ehemann kommt aus der U-Haft frei

Polizei nahm weiteren Verdächtigen fest

Am Donnerstagabend hatte die Polizei in dem Fall einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Dem Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren werde vorgeworfen, die Frau getötet zu haben oder an der Tötung beteiligt gewesen zu sein, teilte die zuständige Polizei am Freitag mit.