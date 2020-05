Coronavirus: China für internationale Untersuchung

Für US-Präsident Donald Trump und seinen Außenminister Mike Pompeo scheint der Schuldige für die Corona-Pandemie festzustehen: das Institut für Virologie in der chinesischen Stadt Wuhan. Von dort habe sich das Virus ausgebreitet, lautet ihr Vorwurf. Die Führung in Peking ist empört über die Anschuldigung. Bereits sehr früh wurde ein Markt in der Nähe des Labors als möglicher Ursprungsort für das SARS-CoV-2-Virus ausgemacht. Der besagte Tier- und Fleischmarkt, der im Jänner geschlossen wurde, hat auch laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung gespielt. Nun soll eine internationale Untersuchung die Streitfrage zwischen China und den USA endgültig klären. Die chinesische Regierung will eine solche unterstützen.