Erfolgreiches Serie A-Debüt von Mussolinis Urenkel
Aufsteiger feiert Sieg
Romano Floriani Mussolini, der Urenkel des früheren italienischen faschistischen Diktators Benito Mussolini, hat in der Serie A debütiert. Der Außenverteidiger des lombardischen Serie-A-Aufsteigers Cremonese spielte gegen Sassuolo, das Match endete 3:2 für Mussolinis Verein.
Floriani Mussolini war nach seiner Einwechslung entscheidend am Spielgeschehen. Um politische Kontroversen zu vermeiden, trug der 22-Jährige auf seinem Trikot lediglich seinen Vornamen Romano.
Seine Mutter Alessandra Mussolini war früher für die Forza Italia, die Regierungspartei des verstorbenen Expremiers Silvio Berlusconi, Mitglied des Europäischen Parlaments. Seine Tante Rachele ist Stadträtin in Rom, seine Großtante ist die Schauspielerin Sophia Loren.
