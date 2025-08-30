Dauerparkern geht es in Innsbruck an den Kragen

Die Rossau macht den Anfang

Die Stadtregierung hat sich nun das Industriegebiet im Osten vorgeknöpft. Zuerst ist die Rossau dran, ab Montag tritt dort die neue Parkraumregelung in Kraft. In der Nacht darf man dort gebührenfrei parken, doch ist das Parken täglich zwischen 1 und 5 Uhr morgens auf maximal 180 Minuten begrenzt. Die neue Regelung betrifft die Zone zwischen dem Langen Weg, dem Einkaufszentrum Dez und bis knapp hinter dem Baggersee.