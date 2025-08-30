Eine Milliarde Dollar wegen verpfuschter Geburt

Lebenslange Schmerzen

Die heute Sechsjährige kann nicht sprechen und muss täglich Ergo- und Physiotherapie machen. Weil es ständig lebensgefährliche Krampfanfälle bekommt, kann das Kind nicht allein schlafen und teilt sich das Bett mit ihren Eltern. Mutter Anyssa kamen laut „Salt Lake City Tribune“ bei ihrer Aussage im Zeugenstand immer wieder die Tränen: „Sie haben Azaylees Leben gestohlen. Ich weiß, dass meine Tochter da drin ist, aber sie kann nicht rauskommen – sie ist gefangen. Daran denke ich jeden Tag.“