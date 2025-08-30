Vorteilswelt
„Nur in Hütteldorf“

Rapid: Spitze gegen Austria und Mentalitätsfrage

Fußball National
30.08.2025 09:02
Rapid-Trainer Peter Stöger hofft auf einen Sieg gegen Hartberg.
Rapid-Trainer Peter Stöger hofft auf einen Sieg gegen Hartberg.(Bild: GEPA)

„Seht, ihr Veilchen, so wird es gemacht“, stimmten Rapids Fans und Spieler nach dem 2:0-Einzug in die Conference League gegen Györ an - und die Spieler mit ein. Den Seitenhieb auf den Stadtrivalen konnte sich Grün-Weiß nicht verkneifen.

Der Klub auch nicht, vermeldete: „Eine europäische Gruppenphase gibt es in Wien wieder einmal nur in Hütteldorf.“

Trainer Peter Stöger dachte aber gleich an das Ligaspiel gegen Hartberg morgen in der Südstadt. „Man muss das seriös angehen. Es geht um das Gesicht, das man zeigt.“ Anders als letzte Saison. In der Claudy Mbuyi noch in Liga zwei für St. Pölten stürmte, jetzt schoss er Rapid in den Europacup: „Keiner hat gewusst, wie groß der Sprung für ihn ist“, so Stöger. „Aber er hat viel, was ein Stürmer braucht: Schnelligkeit, enormen Zug zum Tor.“

Zwölftes Spiel in 38 Tagen
Morgen wartet auf Rapid das zwölfte Spiel in 38 Tagen: „Der Aufwand ist enorm, die Ergebnisse okay, aber wir dürfen keine Sekunde nachlassen“, bekräftigt Stöger, für den das eine Frage der Mentalität ist. Zumal jede Partie eng ist. „Auf einen Kaffee hätte ich nach 60 Minuten noch nie gehen können.“

Daher will Rapid den Kader weiter verstärken, den offensiven Mittelfeldspieler Tobias Gulliksen holen. Klingelt da was? Djurgardens Norweger schoss mit zwei Toren die Wiener letzte Saison aus der Conference League. Vielleicht trifft er bald für Rapid.

Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
