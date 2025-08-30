Rapid: Spitze gegen Austria und Mentalitätsfrage

Trainer Peter Stöger dachte aber gleich an das Ligaspiel gegen Hartberg morgen in der Südstadt. „Man muss das seriös angehen. Es geht um das Gesicht, das man zeigt.“ Anders als letzte Saison. In der Claudy Mbuyi noch in Liga zwei für St. Pölten stürmte, jetzt schoss er Rapid in den Europacup: „Keiner hat gewusst, wie groß der Sprung für ihn ist“, so Stöger. „Aber er hat viel, was ein Stürmer braucht: Schnelligkeit, enormen Zug zum Tor.“