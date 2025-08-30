Kleinkind klemmte sich mit Fuß in Gartenbank ein

Kurz nach 18 Uhr ging am 29. August bei der Bezirksalarmzentrale Amstetten der Alarm ein: Ein Kind war in Notlage geraten, es war in einer hölzernen Gartenbank eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien. Der Einsatzort befand sich unweit des Einsatzgebäudes der Feuerwehr Stadt Haag und so waren die Florianis in wenigen Minuten am Einsatzort.