Kleinkind klemmte sich mit Fuß in Gartenbank ein

Alarm für die Feuerwehren in Haag in Niederösterreich am Freitagabend: Ein Kleinkind hatte sich in einer Holzbank mit dem Fuß eingeklemmt. Mit Kuscheltier und Akkuschrauber rückten die Florianis an.
Kurz nach 18 Uhr ging am 29. August bei der Bezirksalarmzentrale Amstetten der Alarm ein: Ein Kind war in Notlage geraten, es war in einer hölzernen Gartenbank eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien. Der Einsatzort befand sich unweit des Einsatzgebäudes der Feuerwehr Stadt Haag und so waren die Florianis in wenigen Minuten am Einsatzort.
Einsatz mit Stofftier und Akkuschrauber
Mit Stofftier und Akkuschrauber rückten die Kameraden an. Während die Mutter den Buben mit dem Kuscheltier beruhigte, wurde die Sitzbank „mittels Akkuschrauber und Manneskraft vorsichtig zerlegt“, wie es von der Feuerwehr heißt. Rasch konnte so das Bein des kleinen Jungen von der Parkbank befreit und zur Erstversorgung dem Roten Kreuz übergeben werden.
