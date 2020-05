Lufthansa: Verhandlungen in entscheidender Phase

Spohr sieht Verhandlungen kurz vor dem Abschluss

Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr hatte in den letzten Tagen mehrmals einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen in Kürze angekündigt, aber auch vor einer möglichen „lähmenden Überschuldung“ gewarnt. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier betonte am Vormittag das hohe Interesse des Staates an der Rettung der finanziell angeschlagenen Lufthansa.