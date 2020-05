Attacke auf Security ++ Verwirrung bei Transfer

22 Asylwerber und vier Betreuer hatten sich, wie berichtet, im Haus Erdberg mit dem Coronavirus infiziert. 320 Migranten wurden daraufhin am Freitag von dort in die Messehalle verlegt, Familien (80 Bewohner) kamen dagegen ins ehemalige Krankenhaus Floridsdorf. Am Mittwoch wurden schließlich 19 Asylwerber, die besondere Betreuung benötigen, weiter in eine Unterkunft in Liesing gebracht, berichtete „Heute“. Die Polizei bestätigte gegenüber krone.at einen entsprechenden Begleiteinsatz.