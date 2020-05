Auf sommerlichen Muttertag folgt eine Kaltfront

Von Westen her ziehen am Samstag im Tagesverlauf wiederholt dichtere Wolken durch und drängen den Sonnenschein zumindest vorübergehend in den Hintergrund. Außerdem erreichen von Bayern während der Vormittagsstunden Regen und Regenschauer Österreich und ziehen in der Folge langsam ostwärts. Im Westen können sich nachmittags mitunter auch ein paar Gewitter in den Niederschlag mischen. Der Wind aus Südost bis West weht schwach bis mäßig. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 15 Grad in der Früh und erreichen 16 bis 25 Grad nachmittags.