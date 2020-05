New Yorks U-Bahn stand stundenlang komplett still

In der Stadt, die niemals schläft, macht auch die U-Bahn normalerweise keine Pause. Doch die Coronavirus-Pandemie hat nun dafür gesorgt, dass die Züge des New York City Subway erstmals in der Geschichte der Metropole ihren 24-Stunden-Betrieb unterbrechen musste. Am frühen Mittwochmorgen standen alle Züge des größten Metro-Systems Nordamerikas für einige Stunden still, um die Wagen in den 472 Stationen zu desinfizieren.