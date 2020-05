Neue Proteste auf der Rialto-Brücke in Venedig

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen ist es am Mittwoch zu einem Protest auf der Rialto-Brücke in Venedig gekommen. Fahrer der Wassertaxis, der berühmten „Vaporetti“, demonstrierten gegen die Verringerung des Nahverkehrs und der Reduzierung der Passagiere an Bord aufgrund der Coronavirus-Sicherheitsvorkehrungen.