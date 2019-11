Venedig unter Wasser: „Es ist wie ein Krieg“

Wut bei Bewohnern

Wissenschaftler führen die zunehmenden Fluten in Venedig auf den Klimawandel zurück, der den Meeresspiegel ansteigen lässt. Viele Bewohner sind auch wütend über das Versagen der Politiker und werfen ihnen vor, die Stadt an Tourismus- und Kreuzfahrtunternehmen verkauft zu haben und sich nicht wirklich um den Schutz zu kümmern. Kritik entzündet sich vor allem am Flutschutz MOSE. Der Bau des Hochwasserprojekts, der sechs Milliarden Euro verschlungen haben soll, hatte 2003 begonnen, verzögert sich jedoch seit Jahren wegen Korruptionsskandalen und auch Kritik von Umweltschützern. Umstritten ist, ob die mobile Deichanlage Venedig tatsächlich vor Hochwasser schützen kann.