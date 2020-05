Todesrate in Italien im März um 50 Prozent höher

Fast 29.000 Covid-19-Todesopfer in Italien

Vom 20. Februar bis zum 31. März wurden 13.710 Covid-19-Todesopfer in Italien gemeldet. Insgesamt starben bereits fast 29.000 Menschen in Italien an einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Die Sterberate ist bei Männern in allen Altersgruppen höher, außer in jener zwischen 0 und 19 Jahren. Die meisten Todesopfer hatten Vorerkrankungen.