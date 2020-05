DNA-Spuren belegen, dass Wolf Ende April Reh riss

Der aktuelle Vorfall ist nicht der einzige Hinweis: „Auch an der Grenze zu Matrei in Osttirol und am Gerlospass auf Tiroler Seite wurden zwei Tiere nachgewiesen“, schildert Salzburgs Wolfbeauftragter Hubert Stock und befürchtet, dass uns Isegrim heuer im Sommer wieder verstärkt beschäftigen könnte. Auch Videos mit Wölfen – vermutlich im Zillertal – machten im Netz die Runde.