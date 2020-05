Startschuss für heimische Jugendzentren

Die offene Jugendarbeit erfolgte jedoch auf elektronischem bzw. telefonischem Weg, um die Unterstützung und Betreuung von hilfesuchenden Jugendlichen weiterhin zu gewährleisten. „Ich möchte mich für den großartigen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendzentren bedanken, die unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden elektronischen Mittel sichergestellt haben, dass die Jugendlichen in Kärnten auch in der Corona-Krise nicht alleine gelassen wurden“, bekräftigt Jugendreferentin Sara Schaar am Mittwoch.