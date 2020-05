Arbeitslosigkeit gestiegen

Die Krise hinterlässt auch am heimischen Arbeitsmarkt ihre Spuren. Vor allem die Tourismusbranche hat es schwer getroffen. In allen Branchen waren im April im Vergleich zum Vorjahr um 6205 Personen mehr ohne Arbeit. In Jennersdorf stieg die Arbeitslosigkeit sogar um 155 Prozent. In keinem anderen Bezirk wurde ein so dramatischer Anstieg verzeichnet. Die Jugendarbeitslosigkeit im Burgenland stieg um 120 Prozent. „Mit dem Wiederhochfahren der ersten Baustellen Mitte April zeigt sich zumindest eine leichte Entspannung im Bausektor“, heißt von Seiten des AMS.