„Sicherheit der Mitarbeiter liegt uns am Herzen“

„Das sind 0,00002 Prozent“

„Jeder Übergriff ist einer zu viel! In den Jahren 2016 bis 2018 waren insgesamt rund 2,9 Milliarden Fahrgäste mit den Wiener Linien unterwegs. Im selben Zeitraum wurden 392 Übergriffe verzeichnet. Das sind 0,00002 Prozent. Bis auf wenige Ausnahmen halten sich die Fahrgäste also an die Regeln“, betonte eine Sprecherin der Wiener Linien am Dienstagnachmittag gegenüber krone.at.