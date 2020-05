Kraetschmer: „Keine Millionäre in Österreich“

Salzburg wäre einer der wenigen Klubs, der einen Saisonabbruch finanziell aushalten würde. „Es geht genau um die Themen Klarheit, Planbarkeit und Perspektive. Wenn wir das nicht anbieten können, dann bricht das Modell zusammen. Einige Klubs werden es dann früher, andere später nicht mehr schaffen“, skizzierte Kraetschmer. So weit soll es nicht kommen. „Ich bin zuversichtlich, wir werden das gemeinsam schaffen“, so Kraetschmer. Davon geht auch Gerhard Struber aus, der damit rechnet, dass man in den nächsten Tagen Lösungen finden werde, um den Fußball wieder in Betrieb zu nehmen. „Es braucht jetzt mutige Entscheidungen“, betonte der Barnsley-Coach. Sein Trainingsstart in England ist aktuell am 16. Mai geplant, im Juni soll in der League Championship im besten Fall dann auch wieder um Punkte gekämpft werden.