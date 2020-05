Neuer Urlaubs-Trend: Campen auf dem Bauernhof

Das Konzept klingt unkompliziert und könnte auch in Zeiten der Coronakrise und des in diesem Sommer wohl stärker nachgefragten Inlandstourismus eine Rolle spielen: „Viele Wohnmobil-Reisende sind naturverbundene Menschen. Sie freuen sich über schöne Stellplätze auf dem Land und sind auch immer wieder auf der Suche nach regionalen Spezialitäten, die von landwirtschaftliche Betrieben angeboten werden. Wenn die Reisenden einen idyllischen Stellplatz finden und die Betriebe neue Abnehmer für ihre Produkte aus dem Hofladen an den Mann bringen, können wir beide Seiten glücklich machen und ein Stück zur Nachhaltigkeit beitragen“, erklärt Leonard Röser „Ökologisch denkende Landwirte und Reisende sind bei uns herzlich willkommen“, so der Sprecher des Grazer Start-Up.