Maßnahmen gelockert: Ansturm auf große Geschäfte

Im Handel ist am Samstag wieder etwas mehr Normalität eingekehrt. Einkaufszentren, Friseure sowie alle Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen wieder öffnen - auch zu den vor der Corona-Pandemie üblichen Öffnungszeiten. Die Gewerkschaft will aber, dass die Öffnungszeiten vorerst noch eingeschränkt bleiben. Zumindest so lange, bis die Gastronomie Mitte Mai wieder aufmacht. Teils war der Ansturm der Kunden enorm, insbesondere in den großen Shoppingzentren, wo auch die Exekutive patrouillierte. Auch vor Groß-Kaufhäusern, Technikmärkten und Friseuren bildeten sich Warteschlangen.