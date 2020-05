Krimineller wollte mit Messer Taxler ausrauben

War es die Verzweiflung die den siebenfach vorbestraften, arbeits- und obdachlosen Salzburger in die Kriminalität trieb? Er wird sich jedenfalls vor Richter Günther Nocker im Landesgericht verantworten müssen. Besonders schwerwiegend ist der Vorwurf des versuchten, schweren Raubes: Laut Anklage von Staatsanwalt Andreas Winkler war der 31-Jährige am 11. Februar in Zell am See unterwegs, als ihm ein Taxibus auffiel. Er schritt näher, der Lenker ließ daraufhin sein Seitenfenster herunter.