Villacher Ehepaar hatte Drogen in Haus gebunkert

Aufgrund eines vertraulichen Hinweises sind Suchtgiftfahnder in Villach im Zuge einer freiwilligen Nachschau am Samstag in einem Wohnhaus fündig geworden. Ein Ehepaar hatte rund 1,2 Kilogramm verkaufsfertiges Cannabiskraut gebunkert. Zudem wurden eine Indoorplantage, Suchgiftwaagen, Bargeld und verbotene Waffen entdeckt. Der 61-jährige Mann und seine 53-jährige Ehefrau wurden auf freiem Fuß angezeigt. Ob die beiden auch gedealt hatten, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.