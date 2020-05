Bloggende Bäuerin aus dem Lungau weckt Backfreude

Neue Dankbarkeit

Anfang Mai, mit Lockerung der Anti-Covid-19-Maßnahmen, bekommen viele Dinge einen neuen Wert. Die Bäckerin aus Leidenschaft fasst die vergangenen turbulenten Wochen zusammen: „I wissat ned, was i mit den Kindern in einer Stadt tun würd, in einer kleinen Wohnung ohne Balkon. Ich kann“s verstehen, wenn da manche a bissl durchdrehen. Bei uns im Ort kann man ja immer in den Wald gehen, wir haben einen Garten und die freie Natur. So lernt man wirklich bewusster schätzen, was man hat.“