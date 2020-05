Zäune mit guten Gaben helfen Bedürftigen in Krise

Dass diese Form der Hilfe wichtig ist und angenommen wird, zeigt die Tatsache, dass innerhalb von drei Stunden alle 25 Sackerln abgeholt wurden. „Gabenzäune“ wie dieser tauchen in der Krise immer wieder in Österreich auf, zuletzt etwa in mehreren Wiener Bezirken und auch in Salzburg am Müllner Steg.