Van der Bellen dankt Polizisten nach Großeinsatz

Um 15 Uhr war die Bombendrohung per Mail bei der Exekutive eingegangen. Der Inhalt des Schreibens: Es solle sich Sprengstoff in der Hofburg befinden. Der Bundespräsident habe sich zu diesem Zeitpunkt an seinem Arbeitsplatz befunden, als er von der anonymen Drohung Kenntnis erlangte, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich. Das Staatsoberhaupt habe „ganz ruhig“ in Begleitung seiner Mitarbeiter die Hofburg verlassen.