42 Wohnungseinbrüche gehen auf Konto einer Bande

Die Täter hatten als vierköpfige Gruppen in unterschiedlicher Zusammensetzung agiert und auf Scheinadressen gemeldete Fahrzeuge verwendet. Am 5. Februar nahmen niederösterreichische Kriminalisten, die u.a. mit Verbindungsbeamten in Serbien ermittelt hatten, gemeinsam mit Kollegen aus Wien ein Quartett nach einem Einbruch in Ruppersthal (Bezirk Tulln) fest. Die Männer im Alter von 20, 24, 32 und 39 Jahren waren geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.