Für Schutzmaßnahmen an Schulen fehlt das Personal

Mehrmals täglich die Lichtschalter, Türklinken und das PC-Zubehör desinfizieren, dazu Schüler und Besucher kontrollieren, ob sie Schutzvorschriften einhalten – dem Hochfahren des Schulbetriebes in Corona-Zeiten sieht Robert Kugler höchst besorgt entgegen. Als oberster Personalvertreter für die Schulverwaltung im Land – er vertritt also alle Nicht-Lehrer an den Bundesschulen – beklagt er vor allem den Mangel an Reinigungskräften.