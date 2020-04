Carmen Geiss begeistert Fans mit Bikini-Foto

Aber nicht nur Carmens Bikini-Body gefällt den Fans. Auch auf die tolle Villa der Geissens in der französischen Hafenstadt ist in Zeiten der Corona-Krise so mancher Fan ein wenig neidisch. „Ich denke, wenn man so traumhaft wohnt wie ihr, dann kann man Quarantäne gut verkraften“, erklärte ein Fan der Geissens.