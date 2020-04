BBT-Baubetrieb teilweise wieder aufgenommen

Nachdem der Bau des Brennerbasistunnels (BBT) aufgrund der Coronakrise eingestellt worden war, ist der Baubetrieb auf österreichischem Projektgebiet nun unter strengen Schutzmaßnahmen wieder hochgefahren worden. Dies teilte die „BBT SE“ am Montag in einer Aussendung mit. Die Baulose Tulfes-Pfons und Pfons-Brenner seien demnach wieder in Betrieb.