Kaiser: „38 Milliarden werden viel zu wenig sein“

Kaiser will nicht SPÖ-Bundesparteichef werden

Nach Wien zieht es Kaiser nicht. Er könne ausschließen, in einem Jahr SPÖ-Bundesparteichef zu sein, sagte er auf eine entsprechende Frage. Dagegen hoffe er, dass Pamela Rendi-Wagner dann noch immer an der Spitze der Sozialdemokratie stehe. Über den Ausgang der Mitgliederbefragung, deren Ergebnis am 6. Mai verkündet werden soll, weiß Kaiser eigenen Angaben zu Folge noch nichts.