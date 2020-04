Desinfektionsmittel-Sager laut Trump „sarkastisch“

US-Präsident Donald Trump will seine Äußerungen über mögliche Desinfektionsmittel-Injektionen für Corona-Patienten nur „sarkastisch“ gemeint haben. „Ich habe eine sarkastische Frage an Reporter wie Sie gestellt, nur um zu sehen, was passiert“, sagte Trump am Freitag zu Journalisten im Weißen Haus.