Schul-Neustart: SPÖ applaudiert, FPÖ sieht „Murks“

Lehrergewerkschaft: „Gruppen zu groß, Tempo zu hoch“

Heftige Kritik kam von der Lehrergewerkschaft: Die Regierung habe sich dem öffentlichen Druck gebeugt und gehe nun „ein relativ hohes Risiko ein“, so der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG). „Für mich sind die Gruppen zu groß und das Tempo zu hoch.“ Er hoffe, dass sich das nicht in steigenden Infektionszahlen niederschlagen wird. „Ich bezweifle, dass eine Ausdünnung wirklich in dem erhofften Maß gelingt“, gab sich Kimberger skeptisch.