Strände bei Sydney schon wieder geschlossen

Es war nur ein kurzes Badevergnügen: Im Großraum der australischen Küstenmetropole Sydney sind drei Strände am Freitag nur wenige Tage nach ihrer Öffnung wieder geschlossen worden, weil sich die Menschen nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Der Vorort Randwick hatte erst am Montag Besucher wieder zugelassen, allerdings unter der Bedingung, dass lediglich Sport erlaubt ist und sich nicht mehr als zwei Menschen versammeln durften. Die Strandgäste hielten sich jedoch nicht an die Regeln.