Alkolenker sorgte für „Sturmschaden“

„Neben der B…36 sind Bäume umgefallen“, schlugen Autolenker Dienstagabend in Hofamt Priel Alarm. Die Feuerwehr rückte zum vermeintlichen Sturmschaden aus, musste aber rasch feststellen, dass die herumliegenden Äste nicht das Ergebnis starken Windes waren – ein Auto stand mitten im Wald! Der Lenker, ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Melk, war mit dem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine betonierte Rohrdurchführung und in weitere Folge in den Wald gekracht. „Ich habe telefoniert“, wollte der leicht verletzte Mann der Polizei weismachen. Ein Alkotest stellte aber wohl den wahren Grund des Ausritts fest: knapp zwei Promille! Er wurde angezeigt.