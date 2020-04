Eine Verletzte und Blechsalat nach Alkounfall

1,48 Promille

Eine ihrer Mitfahrerinnen zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Alkotest sollte in der Folge die starke Alkoholisierung der erst 18-Jährigen zutage fördern: Die junge Verdächtige hatte einen Blutalkoholwert von 1,48 Promille. „Es erfolgte die entsprechende Anzeige“, so Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag.