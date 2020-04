Wiens Fiaker: „Absoluter Totalausfall“ der Saison

Einnahmen derzeit „bei Null“

Dramatisch sei die Situation auch, weil die Fixkosten weiter hoch seien. „Pferde sind die Mitarbeiter der Fiaker, sie können nicht entlassen werden“, gab Kaizar zu bedenken. Rund 300 Euro koste ein Pferd pro Monat - wobei es Betriebe mit bis zu 75 Tieren gebe. Insgesamt werden in Wien 350 Fiakerpferde gehalten - in 21 Unternehmen. Laut der Initiative sind auch rund 1000 Arbeitsplätze in Gefahr. Derzeit seien die Einnahmen jedenfalls „bei Null“. Betont wurde jedoch, ganz sicher nichts an der guten Pflege der Tiere oder am „hervorragenden Zustand“ der Ställe zu ändern.