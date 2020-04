Online-Tutoren entlasten Schüler und Eltern

Kernbereich Einzelunterricht, Gruppenunterricht als nächste Phase

Kernbereich von GoStudent ist der Einzelunterricht, also ein Schüler mit einem Lehrer. Stärker forciert werden soll aber ab Mitte des Jahres der virtuelle Gruppenunterricht, also ein Lehrer mit mehreren Schülern gleichzeitig. Auch in der Gruppe könne man durch diese interaktiven Möglichkeiten, die im virtuellen Unterricht geboten sind, den Unterricht noch spannender gestalten, so Ohswald. Auch Lehrer - dieses Service biete man aktuell in der Krise vermehrt an - können Hilfe bei GoStudent anfordern, damit sie ihre eigene Klasse virtuell unterrichten können.